من بوابة النووي.. بولندا قد تفجر مفاوضات روسيا وأوكرانيا

2022/04/06 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وسط سريان المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، تتوالى عروض تهدد مجراها، وتذهب بالأزمة لتصعيد جديد، ومنها عرض بولندا باستضافة أسلحة نووية أميركية لتقوية موقف كييف وشرق أوروبا ضد موسكو.ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية في 24 فبراير، اتخذت الحكومة البولندية مواقف تصعيدية لم تهدأ ضد روسيا، بدايةً من الضغط على الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو” لفرض […]

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بولندا قد تفجر مفاوضات روسيا وأوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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