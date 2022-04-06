2022/04/06 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الصحية في الصين عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 20614 إصابة جديدة.ووفقا للجنة الحكومية للنظافة والصحة في الصين فقد تم تحديد أن 19199 شخصا يحملون الفيروس بدون أعراض، وفقط 1415 شخصا لديهم أعراض بالمرض.وقالت إن ما يقرب من 99% من أولئك الذين […]

ظهرت المقالة الصين تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).