جنرال أميركي: احتمال حدوث صراع دولي كبير آخذ في الازدياد

2022/04/06 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، مارك ميلي، الثلاثاء، أن العالم أصبح أكثر اضطرابًا وأن "احتمال نشوب صراع دولي كبير يتزايد".

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