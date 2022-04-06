في ارتكاب الفظائع والمحاسبة عليها - جلبير الأشقر

2022/04/06 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر إن الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا هائلة ومثيرة لاشمئزاز إنساني عميق.



وليس المقصود هنا تلك الفظائع التي تم الكشف عنها في ضواحي العاصمة كييف والتي تدّعي موسكو أنها من صنع الأوكرانيين أنفسهم، أو أنها محض إخراج سينمائي، بل إن المقصود هنا هو ما لا مجال للجدال في حقيقته على الإطلاق: كثافة أعداد الضحايا المدنيين، وهول شهادات النساء المغتصبات، وتدمير مدن بكاملها بحيث لم يبقَ فيها مبنى وا ......





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