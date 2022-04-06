البابا فرنسيس يزور لبنان خلال حزيران المقبل

2022/04/06 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن توجّه البابا فرنسيس إلى لبنان في شهر حزيران المقبل.وأوردت الرئاسة في بيان أن السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري سلّم رئيس الجمهورية ميشال عون “رسالة خطية أعلمه فيها أن قداسة البابا فرنسيس قرّر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على أن يصار الى تحديد تاريخ […]

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