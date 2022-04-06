إعلام أمريكي: الروبل يظهر انتعاشا رغم العقوبات



إعلام أمريكي: الروبل يظهر انتعاشا رغم العقوبات
2022/04/06 | 08:57 - المصدر: المورد نيوز
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