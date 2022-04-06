تويتر يحد من انتشار الحسابات الحكومية الروسية

2022/04/06 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تويتر أنه فرض على الحسابات الحكومية الروسية إجراءات جديدة ترمي للحد من انتشار الدعاية الرسمية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي.

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