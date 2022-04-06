هرب من الأسر قبل 17 عاما.. ناشط بيئي يرصد طائر الفلامنجو

2022/04/06 | 09:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواجد الطيور بكثرة على طول الشاطئ والممرات المائية حول خليج لافاكا بولاية تكساس الأمريكية في هذا الوقت من العام.لكن في وقت سابق من هذا الشهر، التقط ناشط بيئي مقطع فيديو لحيوان بدا في غير محله قليلاً.عام 2005، هرب الطائر المعروف باسم "بينك فلويد" من موطنه في حديقة حيوانات كانساس على بعد أكثر من 1300 كيلومتر مع طائر فلامنجو آخر.

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