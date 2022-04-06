2022/04/06 | 09:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائر الأخضر يعلن موعد رحلاته ليوم غد الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائر الأخضر يعلن موعد رحلاته ليوم غد الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائر الأخضر يعلن موعد رحلاته ليوم غد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).