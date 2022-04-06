2022/04/06 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بينها العراق..



وزراء مجموعة الإتصال العربيَّة يعقدون جلسة مشاورات مع لافروف » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 09:18

واع/

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