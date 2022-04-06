انتشال جثة على طريق المثنى - ذي قار

2022/04/06 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن انتشال جثة من سيارة اصطدت بشاحنة على طريق المثنى ذي قار.

وقال بيان للدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم)، ان "احد مفارزنا في مركز دفاع مدني رتل الطوارئ انتشلت جثة سائق عجلة نوع دوج بعد اصطدامها بعجلة (تريلة فلات) على طريق مثنى - ذي قار".

وأوضح البيان، ان "المفرزة تمكنت من اخراج الجثة من داخل العجلة بإستخدام اجهزه القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى".

وأضاف، ان "الجثى تم نقلها إلى المستشفى بعجلة نقل الجثث ووفق السياقات المعتمدة".

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