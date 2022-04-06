بقيمة 100 مليون دولار.. واشنطن تقر شحنة جديدة من صواريخ جافلين لأوكرانيا

2022/04/06 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أنّ واشنطن ستقدّم لكييف شحنة إضافية من صواريخ جافلين المضادّة للدبابات بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للغزو الروسي بعد التقارير التي أفادت بارتكاب القوات الروسية فظائع في أنحاء عدّة من هذا البلد.

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