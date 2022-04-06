كل ما تود معرفته عن قمة تشيلسي وريال مدريد في دوري الأبطال

2022/04/06 | 09:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.ويحل ريال مدريد ضيفًا على تشيلسي، بملعب “ستامفورد بريدج”، في ذهاب دور ربع النهائي لدوري الأبطال.والتقى الفريقان في النسخة الماضية من دوري الأبطال بالدور نصف النهائي، وأقصى تشيلسي خصمه ريال مدريد، وفاز باللقب […]

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