سياسيون: رئيس الجمهورية تحدده تفاهمات الاطار والتيار وليس البيت الكردي

2022/04/06 | 09:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية، ان حل ازمة رئاسة الجمهورية مرهونة بالتفاهمات داخل البيت الشيعي بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، نافية ان يكون حل الازمة عن طريق البيت الكردي.وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي لـ /المعلومة/، ان “حل ازمة رئاسة الجمهورية لاتتعلق بالبيت الكردي وانما مرهونة بالتحالفات داخل البيت الشيعي بين الاطار والتيار”.[…]

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