تعافت من خسائر مبكرة.. أسعار النفط تتجاوز الـ106 دولارات للبرميل

2022/04/06 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، حيث تعافت من خسائر مبكرة، حيث أثار التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا مخاوف بشأن الإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.30 بالمئة إلى 106.92 دولارات للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلى 105.06 دولارات في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت […]

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أسعار النفط تتجاوز الـ106 دولارات للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

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