الصناعة يلدغ الميناء بفوز قاتل في ممتاز الكرة

2022/04/06 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد….تغلب فريق الصناعة على مضيفه الميناء، بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.وتواجه الفريقان على ملعب الفيحاء لحساب مباريات الحولة السادسة والعشرين من البطولة.وجاء هدف اللقاء الوحيد، عن طريق اللاعب حيدر حسين في الدقيقة السادسة والاربعين.وبهذا الفوز أصبح رصيد الصناعة 32 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد […]

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