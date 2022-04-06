 أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار

2022/04/06 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث عززت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عوائد الدولار والخزانة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مما قلل من الطلب على السبائك كملاذ آمن.تراجع سعر الذهب الفوري عند 1920.59 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من 05:20 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1923.40 […]

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