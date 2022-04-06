2022/04/06 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أقدم شاب، اليوم الأربعاء، على الانتحار شنقاً داخل منزل قيد الانشاء في ذي قار.

وقال مصدر أمنى في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "شاباً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزل قيد الانشاء خلف منزله في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار".

وأضاف "الشاب يبلغ 18 عاماً".

هذا ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب "شنقاً" داخل منزل قيد الانشاء في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب "شنقاً" داخل منزل قيد الانشاء في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).