السجن سبع سنوات لمدير قسم المشاريع في نينوى

2022/04/06 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالسجن سبع سنوات لمدير قسم المشاريع في نينوى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "محكمة جنايات الكرخ تصدر حكما بالسجن سبع سنوات على مدير إدارة قسم المشاريع في نينوى".

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