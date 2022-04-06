السجن سبع سنوات لمسؤول عراقي “هارب”

2022/04/06 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن إصدار حكم بالسجن سبع سنوات لمدير قسم المشاريع في نينوى.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته “ايرث نيوز”، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات على مدير إدارة قسم المشاريع في محافظة نينوى لتسببه بالضرر للجهة التي […]

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