هذا السلاح قد يكون بالغ الأهمية للقوات الأوكرانية.. ما هو وكيف يتم استخدامه؟

2022/04/06 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح العميد المتقاعد، ستيف أندرسون، كيف أن أحد الأسلحة ضروري لمساعدة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.

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