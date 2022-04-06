رمضان كريم … والهدرُ غيرُ كريم - فاطمة ناعوت

2022/04/06 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت هذا رمضانُ الكريم يزورُنا في ظلِّ موجة غلاء عالمية كاسحة؛ سببتها جائحة كورونا العالمية، وما ترتب عليها من تداعيات أدت إلى حالات من التضخم الاقتصادي الذي تنوء تحت ثِقَله أغنى بلاد العالم.



ولا سبيل أمامنا كشعوب ناهضة لمقاومة الغلاء إلى بترشيد الاستهلاك والاستغناء عن كل ما ليس ضروريًّا يفيضُ عن الحاجة.



في أول رمضان زارنا في عهد الرئيس السيسي، دُعيتُ إلى "إفطار الأسرة المصرية”.



وأنا في الطريق إلى ......





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