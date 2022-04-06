الصحة العالمية : انخفاض معدلات الوفيات بكورونا

2022/04/06 | 10:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المنظمة أن أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بعدوى كورونا خلال الأسبوع الماضي.

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