2022/04/06 | 10:27 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكرت المنظمة أن أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بعدوى كورونا خلال الأسبوع الماضي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : انخفاض معدلات الوفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : انخفاض معدلات الوفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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