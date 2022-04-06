2022/04/06 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد، شفاء مدربه كارلو أنشلوتي من فيروس كورونا.وذكر النادي في بيان مقتضب أن “ريال مدريد يعلن أن اختبار المدرب كارلو أنشيلوتي لفيروس كورونا سلبي”.وأضاف أن “المدرب سيسافر إلى لندن هذا الصباح للانضمام إلى المعسكر التدريبي للفريق الأول”.وسيواجه ريال مدريد مضيفه تشيلسي في ذهاب دور ربع النهائي من […]

ظهرت المقالة بيان رسمي..



أنشلوتي يتعافى من كورونا ويسافر إلى لندن أولاً على ايرث نيوز.

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