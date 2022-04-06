النزاهة تعلن استيفاء أكثر من ملياري دينار خلال ثلاثة أشهر

2022/04/06 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، استيفاء فروقات الرسوم المٌتأخِّرة على شركات التخليص الگمركي.

وقالت دائرة الوقاية في الهيئة، حسب بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "الدور الرقابيَّ الذي تمارسه في مُتابعة الأموال المُتأخِّرة التسديد التي بذمَّة شركات التخليص الگمرگي أسفرت عن تسديد أكثر من ملياري دينارٍ خلال ثلاثة أشهر".

وأضافت إنَّ "نتيجة متابعة فريق عمل الدائرة مع الهيئة العامة للگمارك لموضوع استيفاء الرسوم المُتأخّرة المُترتِّبة بذمَّة شركات التخليص الگمرگي منذ عام 2013 نجحت في استيفاء (2,230,765,000) ملياري دينار من تلك الديون خلال المُدَّة من (1/12/2021 ولغاية 28/2/2022).

وأوضحت أنَّ "الهيئة العامة للگمارك أصدرت إعماماً على مُديريَّاتها كافة؛ لضمان إيقاف عمل الشركات التي بذمَّتها مُستحقات ماليَّة مُتأخِّرة ما لم تأتِ ببراءة ذمةٍ من الهيئة العامَّة للضرائب والشركة العامَّة للمعارض والخدمات العراقيَّة، مُشيرةً إلى أنَّ تقريراً سابقاً لدائرة الوقاية قدَّر مبالغ الرسوم المُتأخِّرة بـ (40,000,000,000) مليار دينار".

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في تشرين الثاني الماضي أنَّ جهود مُتابعتها تسديد فروقات الرسم المُترتِّب على تلك الشركات أثمرت عن استيفاء مبلغ (1,970,000,000) مليار دينارٍ للمُدَّة من (1 / 9 / 2021) ولغاية (8 / 11 / 2021).

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