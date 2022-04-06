السودان.. دعوات للتظاهر في ذكرى بدء اعتصامات إسقاط البشير

2022/04/06 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخرج السودانيون الأربعاء، إلى الشوارع لإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدى إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير قبل ثلاث سنوات، بعد دعوة المواطنين إلى حشد تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.

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