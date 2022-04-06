برشلونة يعلن سبب غياب ديباي عن قائمة مباراة فرانكفورت

2022/04/06 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نادي برشلونة الاسباني، سبب غياب مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي، عن مواجهة إينتراخت فرانكفورت في الدوري الاوروبي.وذكر النادي في بيان مقتضب أن “لاعب الفريق الأول ممفيس ديباي، لديه حمل زائد في نصف غشاء الفخذ الأيسر”.وبين أن “اللاعب يعاني من الإصابة وسيكون متاحاً بعد التعافي منها”.ويواجه برشلونة فريق إينتراخت فرانكفورت في […]

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