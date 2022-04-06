الحلبوسي يشهر سلاح الحشد العشائري صوب الصدر ويهدده بانهاء الشراكة

2022/04/06 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عزم قيادات عشائرية سنية بارزة تهيمن على الحشد العشائري في الانبار عقد مؤتمر لدعم تحالف السيادة، مبينا ان المؤتمر سيدعو الى انهاء الشراكة مع مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في حال استمرار الخلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حاكم الزاملي.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، […]

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