أوباما يعود إلى البيت الأبيض ويخاطب بايدن بـ

2022/04/06 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، لحضور حدث يحتفل بمشروعه "قانون الرعاية بأسعار معقولة"، وتحدث في خطاب له أمام مجموعة من الصحفيين، قبل أن يخاطب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واصفًا إياه بـ “نائب الرئيس”، فكيف كانت ردود الأفعال؟

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