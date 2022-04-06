2022/04/06 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على (40) متهماً بالابتزاز الإلكتروني بعدد من المحافظات.

وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " ضمن واجبات جهاز الأمن الوطني وجهوده في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني، تمكنت مفارز الجهاز في عدد من المحافظات وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على (40) مبتزاً خلال الشهرين الماضيين.



أذ جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً واعترفوا بمساومتهم للنساء بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

واشار البيان الى انه "تمت احالة المتهمين جميعهم إلى الجهات القانونية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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