2022/04/06 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الاتحادية: القبض على 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/06 | 10:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية: القبض على 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية: القبض على 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).