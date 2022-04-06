إحباط محاولة انتحار لفتاة في البصرة

2022/04/06 | 10:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ حياتها وتسليمها.

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