ناشط سياسي: شركات تابعة للحلبوسي تستحوذ على الموصل

2022/04/06 | 11:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..أكد الناشط السياسي محمد العبيدي، الأربعاء، أن لجنة أعمار الموصل برئاسة عبد القادر دخيل لم تقدم أي خدمات للمواطن الموصلي، مشيرا الى وجود شركات تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي تستحوذ على الموصل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العبيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “اللجنة اكتفت بإقامة الولائم والعزائم […]

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