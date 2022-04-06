هل سيتأثر العراق بتخلي الهند عن شراء نفطه واستبداله بالروسي؟

2022/04/06 | 11:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قلل الخبير النفطي حمزة الجواهري , الأربعاء، من تأثيرات توجه الهند لشراء نفط الاورال الروسي بدلا عن النفط العراقي، عازيا ذلك الى وجود زبائن كثر للنفط العراقي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الجواهري في تصريح لـ / المعلومة /, إن “العراق لديه زبائن كثيرين خاصة […]

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