النفط توافق على فك ارتباط الحراس الأمنيين من وزارة الداخلية

2022/04/06 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، على فك ارتباط الحراس الأمنيين من وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "حصلت موافقة وزير النفط احسان عبد الجبار على فك ارتباط

الحراس الامنيين من وزارة الداخلية، وارتباطهم بالشركات المملوكة لشركة النفط الوطنية".

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