تفكيك أكبر منصة بيع روسية ومصادرة بتكوين بـ 23 مليون يورو

2022/04/06 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت السلطات الألمانية والأميركية، أنها فكّكت أكبر منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة تُدعى سوق هيدرا وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بتكوين بقيمة 23 مليون يورو.

وقال مكتب المدّعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في بيان مشترك إنه تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو.

ويشتبه المحقّقون في أنّ هذه المنصة التي تستقطب 17 مليون عميل تُستخدم في أنشطة إجرامية وغسل أموال من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع.

وبلغت المبيعات على منصة سوق هيدرا حوالى 1.23 مليار يورو في عام 2020 وحده، مما يجعلها السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم، بحسب البيان.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول الأبحاث في شركة تشين أناليسيس كيم غروير، قوله إن "هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم".

وتمّ استخدام الموقع باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج Tor، في تجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزورة بشكل أساسي.

وأشارت السلطات الألمانية إلى أنه تم وضع ملصق على موقع هيدرا الإلكتروني يشير إلى وضع يد الشرطة عليه.

وسمح استخدام خدمة متطورة سُمّيت "خلاط مصرف البتكوين بإخفاء المعاملات المالية الرقمية بالعملات المشفرة، مما جعل التحقيق أكثر صعوبة، وفق المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية.

وبدأت التحقيقات عام 2021، لكن لاتزال هويات المشغلين والمسؤولين عن المنصة غير واضحة حتى الآن.

وتمّ تنفيذ عملية تفكيك المنصّة بالتعاون مع السلطات الأميركية، وفق المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية الألمانية.

وفي واشنطن، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنّه بالتعاون مع شركائنا الألمان، صادرنا البنية التحتية لأكبر سوق على الشبكة المظلمة في العالم، لكنّ عملنا لم ينته، متعهّداً مواصلة العمل لتفكيك كلّ المنصّات المماثلة على الشبكة المظلمة.

وسبق للقضاء الأميركي أن وجّه إلى الروسي ديمتري بافلوف (30 عاماً) لائحة اتّهامية بسبب إدارته خوادم تستخدم لتشغيل هيدرا.



وبحسب اللائحة الاتهامية فإنّ بافلوف ملاحق بتهم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال في إطار عصابة إجرامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك أكبر منصة بيع روسية ومصادرة بتكوين بـ 23 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك أكبر منصة بيع روسية ومصادرة بتكوين بـ 23 مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).