2022/04/06 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين الأربعاء، عن تسجيل مستوى قياسي من الإصابات بكوفيد-19 في خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تخطّى 20 ألفا، غالبيتها في شنغهاي حيث يتمّ التحضير لافتتاح مستشفى ميداني ضخم يتّسع لأربعين ألف سرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تسجل مستويات قياسية من الإصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تسجل مستويات قياسية من الإصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).