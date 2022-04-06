2022/04/06 | 11:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدخل "الفراغ الدستوري" .. و وفد يرأسه العامري للقاء الصدر لإنهاء الانسداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدخل "الفراغ الدستوري" .. و وفد يرأسه العامري للقاء الصدر لإنهاء الانسداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).