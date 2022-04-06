الصحة العالمية : 9 ملايين اصابة بعدوى كورونا وأكثر من 26 ألفا حالة وفاة خلال اسبوع

2022/04/06 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاربعاء،

أن أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بعدوى

كورونا خلال الأسبوع الماضي، وتوفي

أكثر من 26 ألفا.

وأفادت المنظمة الدولية المختصة في

الوقت نفسه بأن عدد الوفيات انخفض بنسبة

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