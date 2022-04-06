شاهد بالفيديو.. مجلس النواب الامريكي يطارد الحرس الثوري الايراني

2022/04/06 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gk6jJIQsims

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