جنايات الرصافة تحكم بالسجن خمسة عشر سنة بحق تجار مخدرات

2022/04/06 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكمين

بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بحق مجرمين

اثنين ضبط بحوزتهما اكثر من كيلو من

المواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى لوكالة نون الخبرية بان

"المحكمة وجدت

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