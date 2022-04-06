العبادة في شهر رمضان الكريم / 1

2022/04/06 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

يهل علينا شهر رمضان هو شهر فضيل وشهر

طاعة وعبادة فيه تتقبل كل أعمال الصائم

وبأضعاف مضاعفة ، ومن هنا جاء في الحديث

القدسي: { كل عمل ابن آدم له إلا الصوم

فإنه لي وأنا أجزي به »

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