2022/04/06 | 11:41 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادة في شهر رمضان الكريم / 1) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يهل علينا شهر رمضان هو شهر فضيل وشهر
طاعة وعبادة فيه تتقبل كل أعمال الصائم
وبأضعاف مضاعفة ، ومن هنا جاء في الحديث
القدسي: { كل عمل ابن آدم له إلا الصوم
فإنه لي وأنا أجزي به »
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادة في شهر رمضان الكريم / 1) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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