عالية نصيف:افتحوا المنافذ الحدودية واجعلوا الأغذية تتكدس بأبخس الأثمان

2022/04/06 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء

بالإيعاز بفتح المنافذ الحدودية في وسط

وجنوب العراق وإنقاذ الناس من الغلاء

الفاحش في أسعار المواد الغذائية،

مبينة أن تجار اقليم كردستان فقط

المستفيدون من هذا الوضع

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