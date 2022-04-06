تويتر تكشف أنها تعمل على ابتكار خاصية تتيح تعديل التغريدات.. متى ستصبح متاحة؟

2022/04/06 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد موقع تويتر أنه يعمل على زر تعديل يسمح للمستخدمين بتغيير التغريدات بعد نشرها، وهي ميزة طالما طالب العديد من المستخدمين بها، وسيتم البدء باختبار الفكرة في الأشهر المقبلة.

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