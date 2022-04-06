2022/04/06 | 12:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يسعى الكثير من الأشخاص للحصول على الفيتامينات عن طريق المكملات الغذائية، متجاهلين الأغذية والفواكه الطبيعية التي تحتوي على هذه الفيتامينات ومنها فيتامين c الضروري للجسم.يحتوي الكليمنتين وهو من الحمضيات الأكثر شهرة والمحبب للكثير من الناس، والشبيه بما يعرف اليوسف أفندي،على كمية جيدة من فيتامين c بحسب الخبراء حيث تحتوي حبة صغير واحدة […]

ظهرت المقالة ماهي فوائد تناول الكلمنتين “الكرمنتينا” ؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهي فوائد تناول الكلمنتين “الكرمنتينا” ؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهي فوائد تناول الكلمنتين “الكرمنتينا” ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).