داخل روسيا يحسم الصراع حول أكرانيا - سعيد مضيه

2022/04/06 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه خطورة الليبرالية الجديدة في روسياالعهد بمزاعم الامبربيالية مثبت في سياسات معجونة بالأكاذيب.



فالأسلوب الذي تهب به عاصفة الأكاذيب، بغتة وبدون انتظار إثباتات من مصدر محايد موثوق أو أسانيد، حيال مسرحيية بوشا في أكرانيا سبقها مسرحيات مماثلة تكشفت بفضيحة؛ غير أن الدبلوماسية الأميركية مدمنة فضائح ولا تتحرج.



حصل في سوريا والعراق ما يحصل حاليا في اكرانيا ، ومن قبل حصل في فييتنام وبلدان عدة؛ ومقابل الدو ......





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