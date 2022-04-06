2022/04/06 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون الليبرالية في خطر فصل من كتاب جديد من تأليف فرانسيس فوكوياماأساسيات المجتمعات الليبرالية هي التسامح مع الاختلاف، واحترام الحقوق الفردية، وسيادة القانون، وكلها مهددة لأن العالم يعاني مما يمكن تسميته ركودًا ديمقراطيًا أو حتى كسادًا.



وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، فقد تراجعت الحقوق السياسية والحريات المدنية في جميع أنحاء العالم كل عام على مدار الستة عشر عامًا الماضية.



يتضح تراجع الليبرالية في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدٌ خاصٌّ بهم - عبدالرزاق دحنون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدٌ خاصٌّ بهم - عبدالرزاق دحنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).