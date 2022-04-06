2022/04/06 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز منذ مقتل استاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي يوم 16 اكتوبر2020، تم فتح عشرات التحقيقات في فرنسا متعلقة بتمجيد الارهاب والتهديد بالقتل، معظمها كانت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حسب الاذاعة الفرنسية فرانس انفو.



يتجمع أفراد متطرفون في منصات ومواقع كثيرة يدعون فيها الى الجهاد المسلح ضد ما يعتقدون أنهم "أعداء الاسلام" وهو ما أصبح يسمى بــــ" فضاء الجهاد" وهي مساحات رقمية متعددة الاشكال بحدو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل أصبح الجهاد الافتراضي بديلا عن ساحات المعارك؟ - حميد زناز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل أصبح الجهاد الافتراضي بديلا عن ساحات المعارك؟ - حميد زناز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).