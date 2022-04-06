أربعون مبتزاً إلكترونيا بقبضة الأمن الوطني

2022/04/06 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مفارز الامن الوطني، القبض على 40 متهماً بالابتزاز الإلكتروني.

وذكر بيان للأمن الوطني، ان مفارز الجهاز في عدد من المحافظات، تمكنت وبعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على (40) مبتزاً خلال الشهرين الماضيين.



وأضاف ان المتهمين اعترفوا بمساومتهم للنساء بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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