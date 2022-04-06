2022/04/06 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل العراق، مرحلة الفراغ الدستوري بعدما عجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 شباط الماضي عن انتخاب رئيس للجمهورية.

ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً، في مقدمتهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.



وطبقاً للعرف السائد في العراق، فإن الرئاسات الثلاث توزع على المكونات الثلاثة (الشيعة والسُنّة والكرد).وكردياً، فإن المناصب في بغداد وإقليم كردستان تقسم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين طبقاً لاتفاق مكتوب بينهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).